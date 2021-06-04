Колаборація ONUKA і DakhaBrakha

Як відомо, це перша колаборація в історії обох колективів. Спільна композиція UYAVY стала динамічним треком, який гіпнотизує слухача, але Ната Жижченко, солістка гурту ONUKA, зізналась, що загалом не любить дуети з іншими зірками.

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Чесно кажучи, я не дуже люблю дуети як такі. Мені подобається, коли артист працює у своєму ключі, а у дуеті нерідко хтось втрачає ідентичність. Але наш трек з DakhaBrakha мені дуже подобається. Марко співає про буденності життя, дівчата – про нещасну любов, а мій меседж – про світ, в якому немає бід. Все йде по колу, і які б не були проблеми, все одно завтра настане новий день,

– підкреслила зірка.

Лідерка гурту DakhaBrakha Ніна Гаренецька своєю чергою додала, що співпрацю з Натою Жижченко їм запропонували давно, але у них постійно сходилися графіки.

"Ми раді, що нарешті нам вдалося попрацювати над треком, який сприяє популяризації та актуалізації української пісні. Для треку характерно електронне звучання ONUKA, також в UYAVY звучить відома сопілка, на якій Ната грає бездоганно! Євген Філатов (продюсер і чоловік ONUKA, – Showbiz 24) – чарівник звуків, тому він старанно попрацював із ними і над цілісним звучанням треку. Ми ж приєдналися вокально, заспівавши в кілька голосів веснянку "Ходить сорока", всілякі вокалізи, вигуки і прислів'я", – поділилася Гаренецька.

ONUKA і DakhaBrakha – UYAVY: слухати пісню онлайн

Прем'єра альбому KOLIR

Вже 18 червня група ONUKA повинна презентувати третій повноформатний альбом під назвою KOLIR. Пісня UYAVY стала першою, яка "відкрила" інтригу нової платівки. Окрім неї, в альбом увійдуть 9 інших композицій.