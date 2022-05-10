Фольк-панк-гурт, який представляє Молдову на пісенному конкурсі "Євробачення" у Турині представив запальну пісню, яка сколихнула увесь зал.

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Виконавці у кольорових костюмах вразили ефектною постановкою, кольоровими костюмами та запальним настроєм. Під дев’ятим номером гурт зумів розвеселити публіку та змусив аплодувати увесь зал в такт з музикою. Після виступу музиканти отримали шквал оплесків.

За словами коментатора Євробачення Тимура Мірошниченко, гурт завів абсолютно всіх та підняли настрій так званим молдавським весіллям.

Що відомо про Zdob şi Zdub

Гурт Zdob şi Zdub заснували 1994 року у Кишиневі. У своїй творчості музиканти поєднують балканський танцювальний фольклор з рок-музикою. Назва колективу румунською мовою означає вигук при грі на бубні.

Гурт вже не вперше бере участь у Євробаченні. На музичну сцену виконавці виходили у 2005 році з піснею Bunika Bate Doba. Вдруге гурт представив Молдову з піснею So Lucky на конкурсі Євробачення у 2011 році, який відбувся у Дюссельдорфі.

Втретє на сцену Євробачення у Турині гурт Zdob şi Zdub вийшов на сцену разом з братами Адваховими. Вони виконали пісню Trenulețul ("Потяг").

Відеоролик гурту Zdob şi Zdub: дивіться онлайн