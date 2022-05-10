Фольк-панк-группа, представляющая Молдову на песенном конкурсе "Евровидение" в Турине представила зажигательную песню, которая всколыхнула весь зал.

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Исполнители в цветных костюмах поразили эффектной постановкой, цветными костюмами и зажигательным настроением. Под девятым номером группа сумела развеселить публику и заставила аплодировать весь зал в такт с музыкой. После выступления музыканты получили шквал аплодисментов.

По словам комментатора Евровидения Тимура Мирошниченко, группа завела абсолютно всех и подняли настроение так называемой молдавской свадьбой.

Что известно о Zdob şi Zdub

Группа Zdob şi Zdub была основана в 1994 году в Кишиневе. В своем творчестве музыканты совмещают балканский танцевальный фольклор с рок-музыкой. Название коллектива на румынском языке означает возглас при игре на бубне.

Группа уже не в первый раз участвует в Евровидении. На музыкальную сцену исполнители выходили в 2005 году с песней Bunika Bate Doba. Во второй раз группа представила Молдову с песней So Lucky на конкурсе Евровидения в 2011 году, состоявшемся в Дюссельдорфе.

Третий раз на сцену Евровидения в Турине группа Zdob şi Zdub вышла на сцену вместе с братьями Адваховыми. Они исполнили песню Trenulețul (Поезд).

Видеоролик группы Zdob şi Zdub: смотрите онлайн