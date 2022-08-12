Після шквалу критики: Олександра Заріцька з KAZKA пояснила, чому їде на фест з росіянами

У мережі гурт KAZKA зацькували за виступ на Sziget Festival в Угорщині, адже туди покликали й російських артистів. Олександра Заріцька довго ігнорувала хейт, але нарешті роз'яснила, що їде на фест нагадати про війну в Україні.

Соцмережі кілька днів поливали Олександру Заріцьку брудом, бо вона, на відміну від Kalush Orchestra, не відмовилася співати на музичному фесті, де будуть артисти з росії. Попри те, що деякі фани вже видалили пісні KAZKA зі своїх плейлистів, змінювати своє рішення гурт не буде, адже на Sziget Festival їм виділили окремий блок, щоб нагадати Європі про війну.

Важливо "Бабки вирішують все": солістку KAZKA зацькували за виступ на Sziget Festival, де будуть росіяни

Чому KAZKA їде на фест Sziget Festival, де є росіяни

Друзі, нас запросили бути спікерами на головній сцені фестивалю Sziget у спеціальному сегменті We Stand with Ukraine перед виступом хедлайнера, нагадати про нашу війну. Ми з гордістю представимо Україну,

– повідомила солістка KAZKA.

Українські музиканти вийдуть на головну сцену перед британською співачкою Енн Марі та австралійським рок-гуртом Tame Impala. Вони спробують донести європейцям, що війна триває, що жодні компроміси з ворогом неможливі, що мир у світі буде тільки тоді, якщо переможе Україна.

До перформансу гурту KAZKA на Sziget Festival в Угорщині долучаться й біженці з України, які знайшли прихисток у Європі.

Разом із нами на головній сцені також з'являться українські біженці, люди, які змушені були тимчасово рятуватися від цієї кривавої війни за кордоном. Ми покажемо реальні кадри того, що відбувається в нашій з вами країні на головній сцені найбільшого європейського фестивалю,

– наголосила Олександра Заріцька.

Схоже, саме тому гурт KAZKA не став влаштовувати саботаж через трьох російських артистів на масштабному фесті Sziget Festival – діджейку Ніну Кравіц та дуети Volac, Phlegmatic Dogs. Однак сама Заріцька і словом про них не обмовилася.

Реакція мережі на виправдання KAZKA

Виступ гурту KAZKA на Sziget Festival в Угорщині відбудеться в неділю, 14 серпня о 18:45.

Не всім фоловерам Олександри Заріцької сподобалися її роз'яснення, у коментах знову полилося: