Український гурт KALUSH та блогерка Уля Станіславська записали ліричну пісню "Пірнаю". Прем'єра треку відбулася в п'ятницю, 26 березня.

"Пірнаю" – це про любов, коли ти не зволікаєш і багато аналізуєш, а повністю віддаєшся почуттю, поринаєш у нього з головою. Олег (засновник і соліст колективу, – Showbiz 24) та Уля бажають кожному пережити такий досвід.

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Нова пісня KALUSH

Олег присвятив цю композицію колишній дівчині. Він не раз згадував про екскохану в інших авторських піснях.

Скільки ж по Львові їздить трамваїв, розписаних іменем моєї дівки. Скільки спогадів в мене з цим містом… В цьому треку частинка історії,

– розповів артист.

Для Улі Станіславської це перший серйозний музичний досвід, оскільки вона зовсім недавно розпочала сольну кар'єру.

Блогерка зазначила, що як дівчина, свою першу пісню могла заспівати лише про кохання: "Я дуже хвилююся, оскільки це мій дебют. Але дебют з уже успішним артистом KALUSH, тому все буде супер".

KALUSH feat. Станіславська – "Пірнаю": дивіться відео онлайн

KALUSH feat. Станіславська – "Пірнаю": текст пісні

Твоя кожна клітиночка вже моя

Я пливу по твоїм венам до серця

Бачу у твоєму погляді моря

Я пливу по твоїм венам до серця

Ніколи не спинить, все те що з матерій

Будували ми світ з тепла почуттів

Були молоді дарую парад зорей

Знову я в трамваї пишу ім'я твоє мила та

Нічого не спинить не спи поглянь поряд

Пролітали мимо птахи краса вирій мало волі

Море на дні всі скарби що ховало мало

Нащо мені, коли тебе нема

Я пірнаю, пірнаю, пірнаю в тебе

Так я пізнаю, пізнаю, пізнаю тебе

Я пірнаю, пірнаю, пірнаю в тебе

Так я пізнаю, пізнаю, пізнаю тебе

Твоя кожна клітиночка вже моя

Я пливу по твоїм венам до серця

Бачу у твоєму погляді моря

Я пливу по твоїм венам до серця

Хмари почорніли над нами з них стеля

Просто спали в тишині, кохав тебе щиро

Фарби, що густіли, не розбавить вода

Якби донести, всі ці рани вже латані

Слова всі потовстіли між нами я бачу стіни, але

Ми не знали ціни, чого варте па-па

Вільні й молоді, бачу чайника накип, по факту

На почуття ці плювати, але мала

Навіть, зачиняючи очі, я бачу твій образ

Навіть, закриваючи вуха, я чую твій голос