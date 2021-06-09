Наразі на участь у фестивалі заявлена також Вєрка Сердючка, яка отримала 2 місце на Євробаченні у 2017 році. Окрім неї підтверджена участь переможниці шоу 2012 року Loreen (Швеція), переможців глядацького голосування на Євробаченні-2019 KEiiNO (Норвегія), переможниці Євробачення-2018 Нетти Барзілай (Ізраїль) та інших.

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Друзі! Маємо ще одну гарну новину! 9 грудня 2021 ми виступаємо в Амстердамі на фестивалі Het Grote Songfestivalfeest. Це крута подія, де беруть участь артисти Євробачення. Вже анонсовано виступ Верки Сердючки, Loreen, KEiiNO, Netta Barzilai та багатьох інших. Готові ШУМіти в Амстердамі?

– йдеться в анонсі фестивалю на сторінці Go_A.

Квитки на музичну подію вже можна придбати в мережі, а фанати радіють, що український гурт знову "пошумить" у Європі та представить Україну.

Де ще виступить гурт Go_A після Євробачення