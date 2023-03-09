Благодійний акустичний концерт "Другої Ріки" відбувся в рамках туру "Інша Ріка", який поставили на паузу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Лідер Валерій Харчишин каже, що за всю 26-річну історію гурту саме цей тур переносили найчастіше. Чим запам'ятався сольник українських рокерів у Києві, дізнавайтеся далі в матеріалі 24 Каналу.

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Яким був концерт "Другої Ріки" 8 березня в Києві

Столичний концерт "Другої Ріки" розпочався з рожевих тюльпанів, з якими Валерій Харчишин спустився в залу та вручав жінкам особисто. Свій виступ він розпочав зі слів "Слава Україні" та хіта "П'ю з твоїх долонь".

Валерій Харчишин вручав тюльпани на концерті "Другої Ріки" / Фото Оля Закревська

Валерій Харчишин вручав тюльпани на концерті "Другої Ріки" / Фото Оля Закревська

Співак назвав дивовижним те, що українці ходять на концерти під час великої війни та захопився тим, що ми, на відміну від росіян, вміємо жити попри все.

Ми саме тим і відрізняємося від того біологічного сміття, що прийшло на нашу землю сіяти смерть. Тим, що ми чуємо, бачимо, ми відчуваємо, бо ми, бляха, живемо. Тих, хто прийшов сіяти смерть, вони, мабуть, живуть смертю, а не життям. Тут вони її і знайдуть. Хай Бог простить, але чим більше ми їх вб'ємо, тим більше буде нас,

– заявив Валерій Харчишин зі сцени.

З цим меседжем фронтмен "Другої Ріки" звернувся до публіки після треку "Чи ти почув", який у липні 2022 року присвятив оборонцям "Азовсталі", постраждалим маріупольцям і жителям тимчасово окупованих територій. Так гурт закликав бачити прекрасне в повсякденному, боротися, хапатися за кожну мить і не втрачати жагу до життя.

Ще ми вміємо пробачати, але ми ніколи не пробачимо цього лиха, яке прийшло на нашу землю. Дай Бог нам усім гарної історичної пам'яті. Щоб ми ніколи не забули. Ми дуже щирі, ми дуже відкриті, ми дуже гостинні. І в нас коротка пам'ять, ми забуваємо і прощаємо. Це саме той випадок, коли не можна прощати. Я так думаю, і цим ділюся з вами,

– потужно додав Валерій Харчишин.

Концерт "Другої Ріки" в Києві 8 березня / Фото Оля Закревська

Концерт "Другої Ріки" в Києві 8 березня / Фото Оля Закревська

Концерт "Другої Ріки" в Києві 8 березня / Фото Оля Закревська

Цікаво, що навіть хіт "Монстр" він заспівав з рядком "зникнуть на той світ москалі". У Будинку кіно також прозвучали треки "Секрет", "Фурія", "Сьомий день", "Ангел", "Незнайомка", "Я чую", "Пробач" та багато інших. Тож дві годити пролетіли в теплій та натхненній атмосфері.

До речі, на сольник з квітами прийшов не тільки Валерій Харчишин, а й дехто з шанувальників, тож музикант підколов сам себе, згадавши Олега Винника: "Це вже щось схоже на Олега Анатолійовича. Пішов у зал – повернувся з квітами".

Концерт "Другої Ріки" в Києві 8 березня / Фото Оля Закревська

До речі, у турі "Інша Ріка" гурт збирає 2 мільйони гривень на артилерійські системи SIVALKA, які можуть здійснювати пуск 24 ракет одночасно, та на 4 пікапи, на які їх встановлять.



Тож перед виступом "Другої Ріки" відбувся благодійний аукціон, де одним з лотів стала статуетка, що дивом вціліла в зруйнованому Росією будинку Валерія Харчишина в Гостомелі. За неї віддали 17 тисяч гривень.