Російський гурт "Бі-2", який втік до Туреччини, дасть концерт для допомоги ЗСУ

Учасники гурт "Бі-2" раніше висловили підтримку Україні, але продовжували жити в Росії. Згодом рок-гурт виїхав до Туреччини заради іноземної аудиторії. Артисти вирішили влаштувати концерт, щоб зібрати гроші для України.

Друг групи та актор Анатолій Білий сказав, нібито гурт "Бі-2" частину коштів передає на ЗСУ. Наразі гурт готуються до нових концертів у турецькому Кемері.

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"Життя продовжується! Долой ворогів! Друзі, давайте влаштуємо справжню шалену відпустку! Від "Бі-2" будуть цілі унікальні концерти в акустичній та електричній версіях, програма яких ще ніде не презентувала", – написав він у соцмережі.

Його шанувальники запитали, навіщо в такий час влаштовувати веселощі, на що артист попросив людей "думати головою". "Частину грошей від концертів хлопці віддають на допомогу Україні. Вони не афішують це. Просто роблять. Більше мені вам нічого сказати", – написав Білий.

Але додамо, що невідомо, чи дійсно гурт передає гроші на ЗСУ, адже ніяких звітів немає.

Додамо, що у Росії почали цькувати відомих людей, які не згодні з диктатурою Путіна. Восени Кремль визнав рок-гурт "Бі-2" "агентами іноземного впливу". Крім того, раніше гурт відмовився виступати в концертному залі Омська, де вивісили кремлівську "свастику" Z.