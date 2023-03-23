Друг группы и актер Анатолий Белый сказал, что группа "Би-2" часть средств передает на ВСУ. Сейчас группа готовится к новым концертам в турецком Кемере.

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"Жизнь продолжается! Где врагов! Друзья, давайте устроим настоящий безумный отпуск! От "Би-2" будут целые уникальные концерты в акустической и электрической версиях, программа которых еще нигде не презентовала", – написал он в соцсети.

Его поклонники спросили, зачем в такое время устраивать веселье, на что артист попросил людей "думать головой". "Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать", – написал Белый.

Но добавим, что неизвестно, действительно ли группа передает деньги на ВСУ, ведь никаких отчетов нет.

Добавим, что в России начали травить известных людей, не согласных с диктатурой Путина. Осенью Кремль признал рок-группу "Би-2" "агентами иностранного влияния". Кроме того, ранее группа отказалась выступать в Омском концертном зале, где вывесили кремлевскую "свастику" Z.