Хороший настрій з легкістю може забезпечити музика. Особливо, якщо це пісні вітчизняних артистів, які працюють над вдосконаленням україномовних композицій.

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Світлана Тарабарова, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, "Антитіла" та багато інших музикантів часто тішать шанувальників новими треками, які покращують настрій, змушують танцювати та насолоджуватися кожним днем.

Як ніколи, хочеться слухати запальну музику саме в літню пору, коли всі відпочивають та наповнюються енергією для продуктивної роботи після відпусток. Далі слухайте найулюбленіші "літні" треки українських співаків, які щороку влітку лунають в різних куточках країни!

Українські хіти для гарного настрою

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова – "Мені казково": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Найкрасивіша. NO STRESS": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Маніфест": дивіться відео онлайн

Тіна Кароль

Тіна Кароль & KAZKA – "Зірочка": слухайте пісню онлайн

Тіна Кароль – "Вабити": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч – DOLONI: дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Океан": дивіться відео онлайн

"Антитіла"

"Антитіла" – "Все красиво": дивіться відео онлайн

"Антитіла" – Lego: дивіться відео онлайн

Ivan NAVI

Ivan NAVI – "Такі молоді": дивіться відео онлайн

Ivan NAVI – "Тимчасовий релакс": слухайте пісню онлайн

Наталка Карпа

Наталка Карпа – "Літо-літо": слухайте пісню онлайн

Alyosha

Alyosha – "Калина": дивіться відео онлайн