"За оборону міста-героя Харкова": учасники гурту "Антитіла" отримали нагороди від Терехова

Музикантів гурту "Антитіла" нагородили пам'ятними медалями "За оборону міста-героя Харкова". Зокрема, їх отримали лідер колективу Тарас Тополя, клавішник Сергій Вусик та гітарист Дмитро Жолудь.

З 25 лютого 2022 року Тарас разом з колегами змінили свої музичні інструменти на зброю. Вони вступили до лав територіальної оборони. Окрім цього, артисти продовжували записувати пісні та робити масштабні колаборації з іншими виконавцями. Наприклад, вони записали дуетну пісню 2steps з відомим англійським співаком Едом Шираном.

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Учасники гурт "Антитіла" отримали нагороди

Медалями "За оборону міста-героя Харкова" музикантів нагородили за допомогу Збройним силам України. Вручення нагород підписав мер Харкова Ігор Терехов.



Музиканти "Антитіл" отримали медалі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, Тарас Тополя разом з колегами з гурту служив у 130 батальйоні тероборони Києва, який спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій. Спершу підрозділ перебував на Київщині, а згодом його перенаправили на північ Харківщини. Після шести місяців активної участі музикантів у складі української армії, за наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артисти були "відкомандировані в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини". Вони зараз продовжують волонтерити, займатись творчістю та проводити концерти.

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