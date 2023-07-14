14 липня у Софійському соборі в Києві відбулося вручення відзнак Національного ордену Почесного легіону. Про це повідомив посол Франції в Україні, який і нагоров письменницю Оксану Забужко та режисера й військового ЗСУ Олега Сенцова.
Дивіться також У свій день народження: Сенцов повернувся додому і замилував мережу фото з сином
Сенцова та Забужко нагородять премією
У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Еммануеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України,
– повідомили у французькому посольстві.
Етьєн де Понсен додав, що Оксана Забужко – письменниця, яка відома у всьому світі. Зараз вона захищає українську мову та літературу. Тоді як Олег Сенцов – режисер та "політв'язень Кремля упродовж 5 років, що був звільнений у вересні 2019 року і нині відважно воює на фронті".
Сенцова та Забужко нагородили / Фото з фейсбуку Мирослави Барчук
"Їх імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України: пані Оксана Забужко – на літературному фронті, а пан Олег Сенцов – на полі бою. Хочу пережати їм обом мої найщиріші та найпалкіші привітання", – додав Етьєн де Понсен.
Сенцова та Забужко нагородять: відео