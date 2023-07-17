З 25 лютого 2022 року Тарас разом з колегами змінили свої музичні інструменти на зброю. Вони вступили до лав територіальної оборони. Окрім цього, артисти продовжували записувати пісні та робити масштабні колаборації з іншими виконавцями. Наприклад, вони записали дуетну пісню 2steps з відомим англійським співаком Едом Шираном.
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Учасники гурт "Антитіла" отримали нагороди
Медалями "За оборону міста-героя Харкова" музикантів нагородили за допомогу Збройним силам України. Вручення нагород підписав мер Харкова Ігор Терехов.
Музиканти "Антитіл" отримали медалі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зазначимо, Тарас Тополя разом з колегами з гурту служив у 130 батальйоні тероборони Києва, який спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій. Спершу підрозділ перебував на Київщині, а згодом його перенаправили на північ Харківщини. Після шести місяців активної участі музикантів у складі української армії, за наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артисти були "відкомандировані в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини". Вони зараз продовжують волонтерити, займатись творчістю та проводити концерти.
Українські зірки, які отримали нагороди: останні новини
- Ектор Хіменес-Браво від 24 лютого 2022 року активно допомагає українській армії. Днями він отримав нагороду "За сприяння війську" від Валерія Залужного.
- 14 липня у Софійському соборі в Києві письменницю Оксану Забужко та режисера Олега Сенцова нагородили Орденом Почесного легіону. Це одна з найпрестижніших нагород у Франції, якою відзначають осіб, що продемонстрували виняткові військові або цивільні заслуги.
- Назар Грабар був нагороджений нагрудним знаком "Сталевий хрест". До того ж його брата Іллю Грабара, який загинув у грудні 2022 року, також нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.