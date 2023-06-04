Культові Guns N' Roses підтримали народ України у світовому турне: кадри з концерту

Знаменитий американський гурт Guns N' Roses розпочав світове турне. Свій виступ в Абу-Дабі музиканти розпочали з пісні, що присвячена Україні.

Американський гурт Guns N' Roses неодноразово підтримував Україну раніше і знову продемонстрував позицію на першому концерті світового туру. Днями легендарні артисти виступили в Абу-Дабі.

Дивіться також Міша Коллінз опублікував фото з Зеленським на Банковій у Києві: росіяни шаленіють від злості

Легендарні Guns N' Roses підтримали Україну

Світове турне музикантів розпочалося піснею Civil War, що побачила світ 1991 року. Тепер цю композицію гурт присвячує народу України.

Під час виконання треку на екрані з'являлися кадри з війни в Україні – будинки у вогні, зруйнована інфраструктура та інші наслідки терористичних обстрілів.

Вночі в Абу-Дабі легендарні Guns N' Roses розпочали свій світовий тур солдаутом і з піснею, присвяченою народу України. Дякуємо за підтримку, легенди!

– висловилися в Українській громаді ОАЕ.

Відео з концерту:

Світові зірки підтримують Україну: останнє

Анджеліна Джолі поширила допис з кадрами війни в Україні та закликала допомагати фінансово.

Scorpions на концерті в Берліні виконали легендарну пісню Wind of Changes, в якій згадали Україну. Соліст на сцені розгорнув український прапор.

Гаррі Стайлз на концерті в Британії під час виконання треку Sign of the Times пройшовся сценою з синьо-жовтим прапором.