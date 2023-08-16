Після каверу на пісню Пономарьова: відомий гуморист зібрав 5 мільйонів гривень для армії
Джерело:Вася Байдак
В соціальних мережах завірусилося відео українського коміка Василя Байдака. Він зараз активно допомагає Україні та відкриває збори для військових. Найцікавіше – сучасний підхід гумориста.
Він створює спеціальні театралізовані ролики, в яких закликає людей донатити на армію. Зокрема, в останньому відео він зробив модернізований кавер на пісню Олександра Пономарьова "Він чекає на неї". Трек комік назвав "Він чекає донати".
Не пропустіть Зірка серіалу "Школа" заручилася: як виглядає коханий Ірини Кудашової – милі фото пари
Вася Байдак відкрив новий збір на армію
Гуморист відкрив збір всього два дні тому. Мета — 5 мільйонів гривень. Зібрані гроші він відправить на ремонт автівок і техніки для української бригади, купить пікапи, тепловізори, рації, антени та багато іншого.
Цього разу збираємо на купу чудових речей для різних підрозділів з різних сторін передової,
– зазначив Вася.
Реакція мережі
Під публікацією користувачі дуже підтримали стендап-коміка. Більшість коментаторів була вражена роботою Васі. Вони йому подякували та закликали продовжувати в тому ж дусі:
- "Коли заспівав краще, ніж оригінал";
- "Не вогник, а полум'я";
- "Це просто якісь нереальні відео. Кожен раз жертвую пару тисяч, коли бачу театралізовані збори Байдака. Дуже круто! Вася, не зупиняйся";
- "Співак, який прикривається званням стендап-коміка";
- "Щоразу здається, що це неперевершено і щоразу ви перевершуєте";
- "Це найталановитіший підхід до збору, який я бачила";
- "Це не просто геніально, ми тепер просто не можемо жити без цих пісень і донатів для Васі. Безмежно сильно дякую за гарний настрій в темні часи ";
- "Це чергова геніальність. Дякую";
- "Вася, дякую за вашу допомогу війську. Неймовірна робота".
- Минулого року він порадував шанувальників кавером на пісню Білла Візерса та Гровера Вашингтона-молодшого Just the Two of Us у гумористичному виконанні під назвою "Просто скинь донат".
- До того ж гуморист випустив дві частини пісні "Піду втоплюся у річці глибокій" та зробив кавер на композицію "Требабус".
- Крім того, він співпрацював із гуртом TVORCHI над захопливим кавером на трек Heart Of Steel.