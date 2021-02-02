Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном проводит зимний отпуск в Майами. Танцовщик обнародовал эффектные кадры, где позирует возле груши для бокса, и призвал поклонников быть позитивными.

Источник: инстаграм Влада Ямы

Хореограф отправился в солнечную Флориду. Там он проводит время с семьей, посещает различные достопримечательности и наслаждается отдыхом. На днях муж удивил поклонников яркими фото.

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Влад Яма у груши для бокса

Танцовщик позировал на фоне красной стены с надписью белого цвета, где говорилось о том, что нужно обманывать плохие вибрации, не учитывать их. Возле Влада была большая боксерская груша, которую он использовал для того, чтобы избавиться от негативных эмоций. В заметке танцовщик отметил, что всем необходимо найти способ вовремя отбрасывать негатив.

Для занятия спортом Яма выбрал стильный look. Он позировал на камеру в бежевых шортах, белой майке и кроссовках белого цвета. Как всегда, хореограф был харизматичным и веселым.

В каждом из нас есть немного негатива. Нужно только найти способ вовремя от него избавляться. В общем, be positive! И все будет отлично!

– написал в публикации Влад.



Влад Яма у боксерской груши / Фото с инстаграма Влада Ямы



Влад Яма у боксерской груши / Фото с инстаграма Влада Ямы



Влад Яма у боксерской груши / Фото с инстаграма Влада Ямы