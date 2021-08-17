Во время учебы в Киевском университете культуры и искусств Дзидзьо и SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) арендовали комнату у женщины, с которой дружила тетя Михаила. Условия были неплохими, однако хозяйка постоянно поучала квартирантов.

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"Хозяйка была своеобразная, с собственным правилам. Она мне рассказывала, как надо жить. Иногда тетя Маша настраивала Михаила против меня", – вспомнила SLAVIA.

Получив высшее образование, влюбленные вернулись во Львовскую область, в родной город Дзидзьо Новояворовск. Однако и там они не имели своего жилья, поэтому арендовали старую турбазу, где не было никаких бытовых условий.

Кровати с металлической сеткой, старые матрасы, в дверях огромные щели, из которых веяло холодом. Колонка с водой была только на территории базы. Мы набирали оттуда воду и подогревали кипятильником,

– рассказала певица.

Однако их чувства выдержали это испытание. В составе группы "Друзі" они выступали на свадьбах и частных мероприятиях, поэтому сумели заработать на собственную квартиру. Дзидзьо и SLAVIA самостоятельно сделали ремонт и въехали в почти пустую квартиру, в которой изначально не было ни воды, ни холодильника.

"Друзья привозили воду бидонами. Сначала почти ничего не было, даже холодильника. Я специально искала в магазинах маленькую стограммовую пачку масла прятала ее в ванну, чтобы не таяло", – добавила артистка.



Дзидзьо с экс-женой SLAVIA / Фото с инстаграма певицы

Сейчас Дзидзьо входит в число самых популярных украинских артистов, поэтому может позволить себе квартиру и не одну. На днях он похвастался апартаментами в Киеве за более чем миллион гривен.