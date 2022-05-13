У профілі з півмільйонною аудиторією Григорій Решетник зізнався, що хейтери активізувалися одразу, як вони перетнули кордон з Польщею. Його з дружиною Христиною закидали гнівними коментарями.

Важливо Григорій Решетник з дружиною і дітьми виїхав за кордон: що найперше вигукнув їх син

Що пишуть про виїзд Решетників за кордон

"Не ганьбіться, краще мовчіть. Виїхав у Польщу, і він буде перемагати. У Франківську скучно сидіти";

"А як вас випускають за кордон? Наші чоловіки в Україні";

"Втекли до Варшави? А чого в Україні не сидите?";

"А чому Тополя, в якого троє дітей, в Україні служить і захищає, а Решетник втік?";

"Добре живете, можете в турне поїхати, вільно гуляти! Хоча б уже не виставляли себе та своїх дітей! Приємно, думаєте, дивитись, якщо живеш там, де війна?";

"Додому в Україну. Якого ви там?";

"Круто, мабуть, там посміхатися".

Григорій Решетник з сім'єю та Ектором у Варшаві: фото

Як і чому Григорій Решетник виїхав до Польщі

Хочу розставити крапки над "і". Перше – Решетники ніколи не порушують закон. Закон України дозволяє багатодітному батьку трьох малолітніх дітей виїхати за кордон. По-друге, у нас не туристична подорож, ми поїхали з благодійною місією,

– заявив обурений Григорій Решетник.

Він пояснив, що в суботу, 14 травня, вестиме у Празі благодійний концерт "Єдині заради миру", де співатимуть Наталка Карпа і Світлана Тарабарова. Усі зібрані кошти обіцяють перерахувати на підтримку Збройних Сил України. "Я працюю безкоштовно, я на цьому не заробляю, тому моє сумління абсолютно чесне, чисте", – наголосив Решетник.

Він додав, що якби хотів покинути Україну, то зробив би це одразу, а не через два місяці війни. Телеведучий обіцяє, що наступного тижня обов'язково повернеться до України з дружиною і трьома синами, які знають, що таке сирени та бомбосховища.

Не після перемоги, не через два роки, ні! Ми повернемося до України, аби бути разом з українцями. Це принципова позиція Решетник family. Тому разом, спільними зусиллями, кожен на своєму фронті наближаємо перемогу,

– завершив звернення шоумен.

Григорій Решетник, який виїхав до Польщі, відповів хейтерам: відео

Нагадаємо, раніше за виїзд за кордон "прилетіло" Анатолію Анатолічу. У березні він з сім'єю прибув до Франції, оселився в маленькому містечку. Як батько трьох неповнолітніх дітей мав на це право, але в мережі його засудили.