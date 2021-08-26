Григорій Решетник замилував мережу фотографією з дружиною та синами

Український телеведучий Григорій Решетник після тривалих зйомок нарешті може насолодитися часом, який проводить з сім'єю. На згадку про чудові вихідні чоловік зробив вдома сімейне фото, яке показав прихильникам.

Ведучий бере участь у зйомках декількох проєктів, тому дні максимально насичені. Через щільний графік Григорій Решетник рідко має можливість бути вдома. Тому насолоджується кожним моментом, який проводить з найріднішими.

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Нове сімейне фото Григорія Решетника

Декілька вихідних чоловік вирішив провести разом з дружиною та трьома синами, за якими дуже сумує. Григорій зробив сімейне фото у київській квартирі, де вони мешкають. Щаслива сім'я позувала на дивані. Видно, що сини дуже раді, що тато вдома, адже щиро усміхаються.

Христина постала перед камерою у домашньому образі – джинсових шортах і чорно-білій смугастій футболці. Волосся вона вклала рівно та забрала набік, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона теж щаслива, що може побути поруч із коханим.

"Нарешті я вдома", – підписав фото Григорій.



Григорій Решетник з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях Решетника підписники засипали його сім'ю компліментами. Багато користувачів мережі зазначають, що Григорій та Христина є прикладом чудової пари та прекрасних батьків.