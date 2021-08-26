Ведущий участвует в съемках нескольких проектов, поэтому дни максимально насыщены. Из-за плотного графика Григорий Решетник редко имеет возможность быть дома. Поэтому наслаждается каждым моментом, который проводит с родными.

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Новое семейное фото Григория Решетника

Несколько выходных мужчина решил провести вместе с женой и тремя сыновьями, по которым очень скучает. Григорий сделал семейное фото в киевской квартире, где они живут. Счастливая семья позировала на диване. Видно, что сыновья очень рады, что папа дома, так как искренне улыбаются.

Кристина предстала перед камерой в домашнем образе – джинсовых шортах и черно-белой полосатой футболке. Волосы она уложила ровно и забрала набок, а на лице сделала легкий макияж. Она тоже счастлива, что может побыть рядом с любимым.

"Наконец я дома", – подписал фото Григорий.



Григорий Решетник с женой и детьми / Фото из инстаграма ведущего

В комментариях подписчики Решетника засыпали его семью комплиментами. Многие пользователи сети отмечают, что Григорий и Кристина являются примером замечательной пары и прекрасных родителей.