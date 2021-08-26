Ведучий бере участь у зйомках декількох проєктів, тому дні максимально насичені. Через щільний графік Григорій Решетник рідко має можливість бути вдома. Тому насолоджується кожним моментом, який проводить з найріднішими.
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Нове сімейне фото Григорія Решетника
Декілька вихідних чоловік вирішив провести разом з дружиною та трьома синами, за якими дуже сумує. Григорій зробив сімейне фото у київській квартирі, де вони мешкають. Щаслива сім'я позувала на дивані. Видно, що сини дуже раді, що тато вдома, адже щиро усміхаються.
Христина постала перед камерою у домашньому образі – джинсових шортах і чорно-білій смугастій футболці. Волосся вона вклала рівно та забрала набік, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона теж щаслива, що може побути поруч із коханим.
"Нарешті я вдома", – підписав фото Григорій.
Григорій Решетник з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму ведучого
У коментарях Решетника підписники засипали його сім'ю компліментами. Багато користувачів мережі зазначають, що Григорій та Христина є прикладом чудової пари та прекрасних батьків.
- "Ви дуже гарна сім'я, приклад ідеальної сім'ї. Кохання і взаєморозуміння вам на довгі роки спільного життя".
- "Найкращий час – час з сім'єю".
- "Мені дуже імпонує ваша сім'я".
- "Які ви гарні, щасливі".
- "Які красиві! Любуюсь вашою сім'єю і мрію створити схожу".