Григорій Решетник замилував фото з наймолодшим сином

Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Телеведучий Григорій Решетник нещодавно вперше показав обличчя наймолодшого сина. Тепер зірковий татусь поділився новими світлинами з маленьким Олександром.
3 місяці тому Григорій Решетник та його дружина Христина стали багатодітними батьками. У пари народився син, якого назвали Олександром. Після хрещення пара вперше показала обличчя свого синочка.
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Днями Олександрові виповнилося 3 місяці. З цієї нагоди Григорій поділився декількома кадрами, з малюком. Щасливий татусь тримав маленького Сашка на руках. Ведучий постав перед камерою у сорочці в клітинку та чорних штанах. Решетник щиро усміхався та цілував маленького Сашу в голівку.
Сашко одягнений у красивий костюмчик зі смугастим принтом. Він відвів погляд вбік і задумливо дивився великими блакитними очима.
"Нам 3 місяці. Наш Олександр",– написав в публікації Григорій.
Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму Григорія Решетника
У коментарях підписники ведучого вітають його та залишають багато приємних слів.