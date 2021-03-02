Григорий Решетник очаровал фото с самым младшим сыном
Телеведущий Григорий Решетник недавно впервые показал лицо младшего сына. Теперь звездный отец поделился новыми фотографиями с маленьким Александром.
Источник:инстаграм Григория Решетника
3 месяца назад Григорий Решетник и его жена Кристина стали многодетными родителями. У пары родился сын, которого назвали Александром. После крещения пара впервые показала лицо своего сыночка.
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Григорий Решетник с сыном
На днях Александру исполнилось 3 месяца. По этому случаю Григорий поделился несколькими кадрами с малышом. Счастливый папа держал маленького Сашу на руках. Ведущий предстал перед камерой в рубашке в клеточку и черных брюках. Решетник искренне улыбался и целовал маленького Сашу в голову.
Саша одет в красивый костюмчик с полосатым принтом. Он отвел взгляд в сторону и задумчиво смотрел большими голубыми глазами.
"Нам 3 месяца. Наш Александр", – написал в публикации Григорий.
Григорий Решетник с сыном / Фото из инстаграма Григория Решетника
Григорий Решетник с сыном / Фото из инстаграма Григория Решетника
В комментариях подписчики ведущего поздравляют его и оставляют много приятных слов.
- Такие милые!
- Поздравляю!
- Карапуз!
- Мои поздравления!
- Какие вы замечательные!
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