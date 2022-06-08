Григорій Решетник закликав працювати та вірити в перемогу: "Настав час йти до кінця"

Український телеведучий Григорій Решетник звернувся до українців. Він закликав продовжувати працювати та вірити в перемогу.

Український телеведучий Григорій Решетник поділився новим дописом на особистій сторінці. Він порадив, на що спрямовувати енергію в час війни.

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Григорій Решетник про перемогу та життя під час війни

Шоумен підкреслив, що українцям слід припинити постійно стежити за новинами й намагатись бути експертами. Натомість він вважає, що треба займатись тим, що кожному виходить найкраще.

"Остаточно переконався, що ми маємо менше стежити за інформаційними потоками, новинами – вони відволікають нас від життя, демотивують, розслабляють, витягують енергію, часто спустошують. Варто, нарешті, перестати бути військово-політичними експертами, якщо ви цим не займаєтеся професійно", – написав Решетник.

Спрямуйте всю енергію на своє сьогодення – працюйте, допомагайте армії, плануйте життя своїх сімей, виходячи з думки, що можливо війна не закінчиться завтра, як би нам всім цього хотілося. Просто зрозумійте, що Україна переможе і крапка!

– наголосив Григорій.

Телеведучий додав, що перемога України буде "переконливою, безапеляційною та без жодних проступків".

"Настав час йти до кінця, якщо не зараз – то ніколи! Тому закликаю вас самовіддано працювати – кожен у своїй галузі, сплачувати податки, бути оптимістами, підкорювати, завойовувати та ніколи не втрачати віру! Натхненно вірю в вас і обіймаю!" – підсумував Григорій Решетник.



Григорій Решетник / Фото з інстаграму Григорія Решетника

У коментарях більшість підписників погоджуються зі словами телеведучого та дякують йому за підтримку в нелегкий час: