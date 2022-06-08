Григорій Решетник закликав працювати та вірити в перемогу: "Настав час йти до кінця"
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Український телеведучий Григорій Решетник звернувся до українців. Він закликав продовжувати працювати та вірити в перемогу.
Український телеведучий Григорій Решетник поділився новим дописом на особистій сторінці. Він порадив, на що спрямовувати енергію в час війни.
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Григорій Решетник про перемогу та життя під час війни
Шоумен підкреслив, що українцям слід припинити постійно стежити за новинами й намагатись бути експертами. Натомість він вважає, що треба займатись тим, що кожному виходить найкраще.
"Остаточно переконався, що ми маємо менше стежити за інформаційними потоками, новинами – вони відволікають нас від життя, демотивують, розслабляють, витягують енергію, часто спустошують. Варто, нарешті, перестати бути військово-політичними експертами, якщо ви цим не займаєтеся професійно", – написав Решетник.
Спрямуйте всю енергію на своє сьогодення – працюйте, допомагайте армії, плануйте життя своїх сімей, виходячи з думки, що можливо війна не закінчиться завтра, як би нам всім цього хотілося. Просто зрозумійте, що Україна переможе і крапка!
– наголосив Григорій.
Телеведучий додав, що перемога України буде "переконливою, безапеляційною та без жодних проступків".
"Настав час йти до кінця, якщо не зараз – то ніколи! Тому закликаю вас самовіддано працювати – кожен у своїй галузі, сплачувати податки, бути оптимістами, підкорювати, завойовувати та ніколи не втрачати віру! Натхненно вірю в вас і обіймаю!" – підсумував Григорій Решетник.
Григорій Решетник / Фото з інстаграму Григорія Решетника
У коментарях більшість підписників погоджуються зі словами телеведучого та дякують йому за підтримку в нелегкий час:
- "Погоджуюсь";
- "Дякую вам";
- "На 100% згодна, відчуваю те саме";
- "Так і робимо ще від початку травня";
- "Хіба скажеш краще";
- "Дякую за підтримку! Але не згодна з тим, що ми маємо менше стежити за тим жахом, що відбувається, так вже було з Донбасом… у результаті ці паразити напали на всю країну. Ми повинні працювати, думати про майбутнє, але не переставати кричати про те, що відбувається, щоб про це знав увесь світ";
- "Все вірно, погоджуюсь з кожним написаним словом";
- "Дякую за гарну пораду. Все буде Україна".