Григорій Решетник зачарував фото з маленьким сином: миловидний знімок
Український телеведучий Григорій Решетник кілька місяців тому став багатодітним батьком – у нього народився третій син, якого назвали Олександр. Днями шоумен поділився новим чарівним фото.
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Успішний український шоумен Григорій Решетник після народження третього сина однаково часто ділиться фото з малюком. Ведучий шоу "Холостяк" знову зачарував мережу зворушливим кадром.
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Нове фото Григорія Решетника з сином
Зірковий татусь позував з сином Олександром перед вікном. На них падало яскраве сонячне світло, що додавало світлині особливої ніжності.
Григорій Решетник постав перед камерою у бежевій футболці-поло з синіми смужками. Він тримав на руках малюка, що дивився в об'єктив. Маленький Олександр був одягнений у чорну кофтинку із зображенням Міккі Мауса.
Ранок у мене починається не з кави, а з обіймів синів,
– зворушливо підписав фото Григорій Решетник.
Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Схожою світлиною поділилась і дружина телеведучого – Христина Решетник. Вона показала наймолодшого сина зблизька. "Моє голубооке янголятко", – написала дружина Григорія.
Шанувальників зачарувало нове миловидне фото Григорія Решетника з сином. Свої враження вони написали в коментарях:
- Точна копія батька;
- Ваш малюк схожий на Христину;
- Які ж гарненькі маленькі щічки!;
- Татова радість;
- Чудовий малюк;
- Які гарні оченята. Найбільше щастя;
- Який же гарний синочок, здоров'я і щасливого дитинства вашим хлопчикам.
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