Український телеведучий Григорій Решетник кілька місяців тому став багатодітним батьком – у нього народився третій син, якого назвали Олександр. Днями шоумен поділився новим чарівним фото.

Успішний український шоумен Григорій Решетник після народження третього сина однаково часто ділиться фото з малюком. Ведучий шоу "Холостяк" знову зачарував мережу зворушливим кадром.

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Нове фото Григорія Решетника з сином

Зірковий татусь позував з сином Олександром перед вікном. На них падало яскраве сонячне світло, що додавало світлині особливої ніжності.

Григорій Решетник постав перед камерою у бежевій футболці-поло з синіми смужками. Він тримав на руках малюка, що дивився в об'єктив. Маленький Олександр був одягнений у чорну кофтинку із зображенням Міккі Мауса.

Ранок у мене починається не з кави, а з обіймів синів,

– зворушливо підписав фото Григорій Решетник.



Григорій Решетник з сином / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Схожою світлиною поділилась і дружина телеведучого – Христина Решетник. Вона показала наймолодшого сина зблизька. "Моє голубооке янголятко", – написала дружина Григорія.

Шанувальників зачарувало нове миловидне фото Григорія Решетника з сином. Свої враження вони написали в коментарях: