Украинский телеведущий Григорий Решетник несколько месяцев назад стал многодетным отцом – у него родился третий сын, которого назвали Александр. На днях шоумен поделился новым волшебным фото.

Успешный украинский шоумен Григорий Решетник после рождения третьего сына одинаково часто делится фото с малышом. Ведущий шоу "Холостяк" снова очаровал сеть трогательным кадром.

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Новое фото Григория Решетника с сыном

Звездный папа позировал с сыном Александром перед окном. На них падал яркий солнечный свет, что придавало фотографии особой нежности.

Григорий Решетник предстал перед камерой в бежевой футболке-поло с синими полосками. Он держал на руках малыша, смотревшего в объектив. Маленький Александр был одет в черную кофточку с изображением Микки Мауса.

Утро у меня начинается не с кофе, а с объятий сыновей,

– трогательно подписал фото Григорий Решетник.



Григорий Решетник с сыном / Фото из инстаграма Григория Решетника

Похожей фотографией поделилась и жена телеведущего – Кристина Решетник. Она показала самого младшего сына вблизи. "Мой голубоглазый ангелочек", – написала жена Григория.

Поклонников очаровало новое миловидное фото Григория Решетника с сыном. Свои впечатления они написали в комментариях: