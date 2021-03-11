Григорий Решетник очаровал фото с маленьким сыном: миловидный снимок
Украинский телеведущий Григорий Решетник несколько месяцев назад стал многодетным отцом – у него родился третий сын, которого назвали Александр. На днях шоумен поделился новым волшебным фото.
Источник:инстаграм Григория Решетника
Успешный украинский шоумен Григорий Решетник после рождения третьего сына одинаково часто делится фото с малышом. Ведущий шоу "Холостяк" снова очаровал сеть трогательным кадром.
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Новое фото Григория Решетника с сыном
Звездный папа позировал с сыном Александром перед окном. На них падал яркий солнечный свет, что придавало фотографии особой нежности.
Григорий Решетник предстал перед камерой в бежевой футболке-поло с синими полосками. Он держал на руках малыша, смотревшего в объектив. Маленький Александр был одет в черную кофточку с изображением Микки Мауса.
Утро у меня начинается не с кофе, а с объятий сыновей,
– трогательно подписал фото Григорий Решетник.
Григорий Решетник с сыном / Фото из инстаграма Григория Решетника
Похожей фотографией поделилась и жена телеведущего – Кристина Решетник. Она показала самого младшего сына вблизи. "Мой голубоглазый ангелочек", – написала жена Григория.
Поклонников очаровало новое миловидное фото Григория Решетника с сыном. Свои впечатления они написали в комментариях:
- Точная копия отца;
- Ваш малыш похож на Кристину;
- Какие же хорошенькие маленькие щечки!;
- Папина радость;
- Замечательный малыш;
- Какие красивые глазки. Самое большое счастье;
- Какой же красивый сыночек, здоровья и счастливого детства вашим мальчикам.
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