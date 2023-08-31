Григорій Решетник вперше привів дітей у метро: їхня реакція здивувала фанів
Джерело:Григорій Решетник
Телеведучий Григорій Решетник поділився з шанувальниками цікавою історією. Виявляється, сини шоумена жодного разу не були в метро, тож Решетник вирішив показати його дітям. Реакція хлопчиків здивувала підписників.
Ведучий показав своїм шанувальникам, як разом з синами спускався в метро. Для дітей Решетника це був перший візит у підземку.
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В інстаграмі Григорій поділився кількома сімейними відео, на яких разом з дружиною та трьома синами спускається на ескалаторі в метро.
Вперше в метро. Не знаю, добре це чи погано, але так сталося, що наші діти ніколи не були у метро… Хоча я зі студентських років просто обожнював його – тут свій світ і своє життя кожного пасажира,
– написав Решетник.
Сім'я Решетників у метро / Фото з його інстаграму
За його словами, сини були в захваті від здійсненої мрії проїхати з станції "Хрещатик" на "Арсенальну".
"Дмитро шукав легендарного Олександра Зінченка (плакат – 24 Канал), який грає за лондонський "Арсенал", а у Івана і Сашка розбігалися очі від побаченого", – додав Григорій.
Христина Решетник також показала відео з дітьми. Вона написала, що тепер хлопці будуть їздити в школу на метро, бо їм дуже сподобалося.
Так склалося, що в підземці сини ще не були, тому ми вирішили здійснити їхню мрію – увесь вечір катались на метро. Щастя безмежне,
– написала дружина шоумена.
Водночас ці ролики викликали багато коментарів у соцмережі. Шанувальники були здивовані реакцією дітей ведучого та поділилися власним досвідом поїздки в метро:
- "Гриша, ну що ж ви так? Діти живуть в Києві та метро не бачать. Треба бути ближче до народу".
- "Чекала на відео, що люди будуть підходити, щоб зробити фото з вами. Ви такі класні".
- "Ми з маленького міста, тому коли приїжджаємо до великого, то для дитини катання на тролейбусі, трамваї та метро то як атракціон".
- "Сину 4 роки, теж нещодавно вперше проїхався в метро. Його емоції запам‘ятаю на все життя".
- "Діма найщасливіший, одразу видно що дитина в захваті".
- "Щасливі діти – це найкраще, що можуть зробити батьки".
- "Покатайте їх ще на потязі, з дитинства пам’ятаю кожну поїздку до бабусі в плацкарті".
Днями сім'я Решетників повернулася в Україну. Влітку Григорій відправив дружину з дітьми на відпочинок. Сім'я провела 2 місяці за кордоном. Проте деякі українці обурилися хизуваннями Христини.