Григорій Решетник вийшов у світ з дружиною: ефектне фото

Український телеведучий Григорій Решетник потішив мережу новим фото з дружиною Христиною. Пара відвідала ресторан у стильних образах.

Зіркове подружжя Григорія та Христини Решетників днями виділили час, щоб побути удвох. Вони відвідали ресторан Ектора Хіменеса-Браво.

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Вихід подружжя Решетників

Пара позувала перед камерою в ефектних образах. Григорій Решетний одягнув білу сорочку та класичний синій костюм і темні туфлі.

Христина Решетник також обрала одяг синього кольору, тож аутфіти подружжя мали гармонійний вигляд. Вона постала в обтислій мінісукні, що підкреслювала фігуру. Яскравим акцентом в образі зіркової дружини стала біла стрічка, зав'язана на шиї.

Кохана ведучого поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах, а також чорною лакованою сумкою. Вона розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму ведучого

Прихильники зіркової пари діляться враженнями від нового фото: