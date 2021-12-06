Зіркове подружжя Григорія та Христини Решетників днями виділили час, щоб побути удвох. Вони відвідали ресторан Ектора Хіменеса-Браво.
До теми Учасники 1 і 2 сезонів "Холостячки" зібрались разом: спільне фото з подружжям Решетників
Вихід подружжя Решетників
Пара позувала перед камерою в ефектних образах. Григорій Решетний одягнув білу сорочку та класичний синій костюм і темні туфлі.
Христина Решетник також обрала одяг синього кольору, тож аутфіти подружжя мали гармонійний вигляд. Вона постала в обтислій мінісукні, що підкреслювала фігуру. Яскравим акцентом в образі зіркової дружини стала біла стрічка, зав'язана на шиї.
Кохана ведучого поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах, а також чорною лакованою сумкою. Вона розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму ведучого
Прихильники зіркової пари діляться враженнями від нового фото:
- "Красиві";
- "Які ви класні";
- "Ваша пара – приклад всій Україні";
- "Ідеальна сімейна пара";
- "Я обожнюю цю пару, приклад для всіх";
- "Ви такі класні";
- "Шикарна пара";
- "Нема слів".