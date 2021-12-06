Звездные супруги Григорий и Кристина Решетники на днях выделили время, чтобы побыть вдвоем. Они посетили ресторан Эктора Хименеса-Браво.
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Выход супругов Решетников
Пара позировала перед камерой в эффектных образах. Григорий Решетников надел белую рубашку и классический синий костюм и темные туфли.
Кристина Решетник также выбрала одежду синего цвета, поэтому аутфиты супругов имели гармоничный вид. Она предстала в обтягивающем мини-платье, что подчеркивало фигуру. Ярким акцентом в образе звездной жены стала белая лента, завязанная на шее.
Возлюбленная ведущего соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, а также черной лакированной сумкой. Она распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж.
Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма ведущего
Поклонники звездной пары делятся впечатлениями от нового фото:
- "Красивые";
- "Какие вы классные";
- "Ваша пара – пример всей Украине";
- "Идеальная семейная пара";
- "Я обожаю эту пару, пример для всех";
- "Вы такие классные";
- "Шикарная пара";
- "Нет слов".