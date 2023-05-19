Решетник різко відповів на критику через поїздку в Рим: "Я не політик, який має ховатися"

Григорій Решетник разом з дружиною перебуває в Римі з робочою поїздкою. Ведучого розкритикували у мережі за фото з-за кордону, але він різко відповів хейтерам.

Телеведучий Григорій Решетник відповів на критику стосовно його поїздки до Риму. Він спершу наголосив, що перетинає кордон законно, бо має посвідчення багатодітного батька.

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Григорій Решетник відповів на критику

Свідомо не хочу ховатися та продовжу жити відкритим життям, адже я чесна та порядна людина, як би нескромно це не звучало. Я не політик і держслужбовець, який має ховатися та виправдовуватися, звідки гроші та яка мета візиту,

– поділився Григорій Решетник.

Ведучий додав, що заробляє чесно та відповідально ставиться до сплати податків. До того ж з початку вторгнення і він, і його дружина з дітьми живуть в Україні, а сини ходять до школи.

"Мої діти вже півтора року не були на морі (раніше ми подорожували з ними кожні три місяці). Ми свідомо відмовились від пляжних і морських відпочинків, вважаючи це недоречним зараз".

Решетник нагадав, що це робоча поїздка

Шоумен додав, що поїздка до Риму – суто з робочих питань. Христина поїхала разом з ним, бо є директором та продюсером чоловіка й багато йому допомагає.

Ця поїздка у мене робоча – так, я популярний і затребуваний ведучий і наставник (в народі коуч) – люди цінують мої професійні здібності, потребують моїх порад, настанов, і фізичної присутності.

Решетник зазначив, що часто, хоч не завжди публічно, допомагає ЗСУ. "Вони телефонують, пишуть зі словами вдячності і радіють, що я маю роботу у такий непростий час, а отже зможу допомогти їм. Також ми сміливо воюємо на інформаційному фронті, відстоюючи українську позицію, не боячись ризиків блокування соцмереж тощо… Я навіть близько не герой, бо героїчні хлопці та дівчата зараз на передовій, а їхні рідні та близькі ще більші герої – вклоняюсь і захоплююсь вами!".



Григорій Решетник в Римі / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Цього разу в мережі підтримали Григорія Решетника та його сім'ю. Фани вважають, що ведучому не потрібно виправдовуватися:

"Ви прекрасна родина. І вважаю, що ви не мусите давати якісь пояснення. Нехай дають публічні пояснення чиновники, які вивезли своїх дітей призовного віку і самі ховаються";

"Засуджують лише диванні критики, які нічого не роблять і вважають, що їм всі винні. Я досить давно за вами спостерігаю і в мене склалися приємні враження про вас, адже з перших днів війни ваша сім'я не покинула Україну, підтримувала українців як тільки могли";

"Люди не заздріть, людина має повне право на життя та виїзд, потіштеся, вчіться радіти за когось, я дуже рада за вас";

"Я вважаю це правильно, кожен має займатися тим чим вміє!";

Хоч багато хто досі залишився при своїй думці. Коментатори пишуть, що краще утримуватись від фото в мережі.

"Яких сенс цих фото? Що вони несуть? Який зміст? Для чого це робити? Купа питань";

"Це вже занадто… для чого ці фото? Живи як хочеш, але не виставляй такі фото, в той час, як інші пацани мучаться. Мізки включи".