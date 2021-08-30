Григорій Решетник з сім'єю відпочиває в Туреччині: яскраві фото
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Сімейство українського ведучого Григорія Решетника відправилося на відпочинок в останні дні літа. Вони проводять час у сонячній Туреччині.
Подружжя українських ведучих Григорія та Христини Решетник вирішило зловити останню можливість відпочити влітку, тож влаштувало ще одну відпустку. Яскравими світлинами вони діляться на сторінках в інстаграмі.
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Решетники в Туреччині
Григорій та Христина Решетник для курорту обрали Туреччину, в якій ще не відпочивали цього літа. На відпочинок вони відправилися з трьома синами – Іваном, Дмитром та Олександром.
Сімейство оселилося в розкішній віллі з великим басейном на тлі пальм та садів. Вони вже зробили кілька сімейних фото, на яких задоволено позують у басейні. Григорій Решетник поділився, що дуже довго очікував на відпустку, адже останнім часом працював без вихідних.
Особливо мережі сподобалося фото старших синів подружжя. На знімках вони ефектно стрибають у воду.
Григорій Решетник з сім'єю / Фото з інстаграму Христини Решетник
Григорій Решетник з синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Христина Решетник з синами / Фото з інстаграму Христини Решетник
Де також відпочивали Решетники
- Наприкінці квітня – на початку травня родина насолоджувалась теплим сонцем та океаном на Мальдівах. Тоді молодшому сину подружжя було лише 5 місяців. Навіть Великдень Решетники провели на островах.
- Вже влітку сім'я не вирушала на закордонні курорти, а обирала українські міста. Наприклад, у липні Григорій та Христина разом з маленьким сином відпочивали в Одесі. Старші сини пари проводили час у бабусі та дідуся.