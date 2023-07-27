Решетник опублікував фото американця-героя. Він звернувся до українок із проханням запропонувати кандидатуру на роль головного героя шоу "Золотий Холостяк" в Україні.

Цікаво "Виглядає набагато молодшим": у США новим "Холостяком" став 71-річний чоловік

Він наголосив, що в мережі були вражені зовнішнім виглядом Джеррі Тернера.

Багато хто відзначає, що він виглядає дуже молодо і жартує про те, що хотів би мати такий же вигляд у 71 рік. Хто ним може стати, пишіть в коментарях своїх кандидатів… Дорогі жінки, допоможіть і нам знайти такого зрілого холостяка в Україні,

– написав Решетник.

У коментарях українці відреагували на пропозицію ведучого і зазначили, що складно буде знайти такого чоловіка:

"На жаль, не той рівень життя, щоб так виглядати… треба бути реалістами",

"В Україні, на жаль, не такий спосіб життя. Наші холостяки зрілого віку так не виглядають",

"А те що в Україні середня тривалість життя чоловіка 66 − 68 років? І яка якість того життя… Ну якийсь хайп — незрозумілий і недоречний",

"На жаль, у нашій країні холостяки в такому віці доживають свій вік, а не живуть на повну, як в Америці. Що дуже сумно".

"Гриша, мені 35, але виглядаю як він, якщо що".

"Той випадок, коли до кінця сезону треба не знайти кохання, а хоча б дожити".

Водночас дехто з підписників запропонував кандидатуру відомо шеф-кухаря: "Ектор Хіменес-Браво, не настільки зрілий, але теж гарний".

Нагадаємо, що попередній "Холостяк" Алекс Топольський живе за кордоном уже довгий час.. Останні місяці він перебуває у Таїланді. Алекс зізнався, що наразі він не планує повертатися до України.