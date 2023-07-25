Новий формат отримав назву "Золотий Холостяк". На відміну від попередніх випусків, ця програма покаже шанс на стосунки у зрілому віці.

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Головним героєм американського "Холостяка" на каналі ABC став 71-річний ресторатор зі штату Індіана Джеррі Тернер.

"Він став першим "Золотим холостяком", демонструючи, що любовні історії, як і багато інших речей, з віком стають лише кращими", – кажуть представники каналу.



Джеррі Тернер став героєм "Холостяка" у 71 рік / Фото з його соцмереж

Цікаво, що сім'я Джеррі підтримала чоловіка у його рішенні прийняти участь у зйомках романтичного шоу.

За шість років після смерті дружини й за підтримки своєї сім'ї Тернер готовий показати себе і знайти кохання, яке витримає випробування часом у його золоті роки,

– йдеться в анонсі шоу.

Що відомо про Джеррі Тернера: коротко

71-річний чоловік родом із Гудзони (Індіана), але зараз живе в Давенпорті. Зазначимо, що 7 серпня ресторатору виповниться 72 роки.

У 1974 році він одружився зі своєю шкільною коханою Тоні. У шлюбі у пари народилося дві доньки – Енджі й Дженні. Дружина Тернера померла у 2017 році.

Останні роки Тернер живе сам у своєму приватному будинку. У вільний час любить влаштовувати барбекю, грати в пінклбол, кататися на квадроциклах, а також спілкуватися із друзями та рідними.



Джеррі Тернер з рідними / Фото з його інстаграму

Реакція мережі

Користувачі мережі бурхливо відреагували на зовнішній вигляд головного героя американського "Золотого Холостяка". Зокрема, вони зазначають, що виглядає той дуже молодо і жартують про те, що хочуть бути такими ж у 71.

Коментарі американців з приводу нового 71-річного "Холостяка":

"Я сподіваюся, що я виглядатиму хоча б наполовину так само добре, коли мені буде 45"

"Замість сексуальних сцен у душі, чи можемо ми побачити його процедуру догляду за шкірою?"

"У нього набагато менше сивого волосся, ніж у мене"

"Він чудово виглядає для 71-річного чоловіка, і тепер я просто сподіваюся, що до нього приведуть не лише 24-річних дівчат!"

"Будь ласка, нехай жінки будуть його віку, а не якісь 30-річні, що хочуть стати інфлюенсерками".

Зазначимо, що "Золотий холостяк" – це нова версія шоу "Холостяк", учасниками якого стали люди золотого віку. В описі на сайті зазначається, що в межах програми "один безнадійний романтик отримує другий шанс на кохання в пошуках партнера, з яким можна розділити роки на схилі життя". Водночас учасниці нового шоу "мають життєвий досвід і надію на іскру, яка запалить майбутнє, сповнене нескінченних можливостей".

До слова, Алекс Топольський, який був головним героєм українсього шоу "Холостяк-12", зник з соцмереж на понад місяць і лише в червні нарешті вийшов на зв'язок. Виявляється, що він переїхав – тепер Алекс живе не на Балі, а в Бангкоку, що в Таїланді.