Григорій Решетник пригадав, як хрещена з Росії зателефонувала зі словами: "Вам так і треба"

Григорій Решетник переконаний, що достукатися до росіян не вдасться, адже їх зомбували роками. У цьому він переконався після дзвінка хресної з Росії. Під час перших бомбардувань жінка сказала, що це Україна "напросилася".

Григорій Решетник поспішив зауважити, що його хрещена – українка. Вона народилася, виросла в Миколаївській області, була однокласницею його мами. Ця жінка давно переїхала до Росії й живе там з сім'єю, тож її мізки теж промиті пропагандою.

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У перші дні війни вона зателефонувала батькам телезірки. Однак не для того, щоб поспівчувати, а аби позловтішатися й сказати, що вони на це заслужили.

Під час перших бомбардувань її риторика була така: "Ну що, напросилися?", "Вам так і треба". Мама відразу повністю припинила з нею спілкування,

– поділився Григорій Решетник.

Він вважає, що так думають всі росіяни, тож достукатися до них чи розчулити кадрами з Бучі, Ірпеня, Бородянки – неможливо. На думку шоумена, їм складно змиритися з тим, що Україна – успішна держава з гідним рівнем життя, який ніколи не світить путінській Росії.

"Пам'ятайте, перші дні багато відомих людей в Україні зверталися до своїх російських колег, закликаючи до їхнього розуму. Але, зізнаюся, у глибині душі я ніколи не вірив, що це можливо. Це зомбовані люди, на яких нічого не вплине…Думаю, у наших дітей все менше буде якихось зв'язків, знайомих із Росії. Це відчуження буде надовго, а то й назавжди", – висловився Решетник.

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