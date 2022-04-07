Як і більшість знаменитостей, Григорій Решетник не вірив у війну в Україні, тож ввечері 23 лютого готувався до зйомок пост-шоу "Як вийти заміж". На ранок 24-го вони з Христиною прокинулися від вибухів. Плану евакуації в зіркової сім'ї не було, але вони встигли вирватися на Захід до тещі ведучого. Тоді як його батьки на два тижні застрягли в Миколаєві.

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Батьки Григорія Решетника ховалися у підвалі в Миколаєві

Приїхавши на Івано-Франківщину, Решетник зайнявся евакуацією батьків. Він хвилювався за них, адже в місті бомбардували військовий аеропорт, а їхній дім здригався від вибухів.

Спочатку батьки два тижні ховалися у підвалі й, коли снаряд розірвався вже за 20 метрів від їхнього будинку, зрозуміли, що їм треба терміново залишати місто,

– зізнався Григорій Решетник.

Телеведучий не став їхати до Миколаєва сам, а знайшов водія. Той двічі приїздив по його батьків, адже перший раз евакуацію зірвало бомбардування.

"Вдалося виїхати лише з другого разу. Вони поїхали у бік Одеси й рівно добу добиралися до безпечного місця через Молдову, Кишинів", – пригадав зірка. Він не зізнається, де зараз його сім'я – залишилася в Молдові чи поїхала далі в Європу.

Григорій Решетник з мамою / Фото з інстаграму ведучого

Сам же Решетник покидати Україну не хоче, хоч як багатодітний батько – може.

"За законом я, як батько трьох дітей, маю право покинути країну, але це питання навіть не стояло. Тут, у моїй рідній Україні, легше допомагати тим, хто потребує, постійно бути на зв'язку, комунікувати", – зізнався телеведучий.

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