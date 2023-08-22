Нарешті зустрілися: Григорій Решетник показався з дружиною в Чехії, але нарвався на хейт

Зірковий телеведучий Григорій Решетник кілька тижнів не бачив свою дружину Христину, яка з дітьми відпочивала за кордоном. Тепер подружжя нарешті зустрілося, проте не в Україні. Решетник показав миле відео з дружиною у Чехії, проте нарвався на хейт.

Підписники не вперше критикують артиста за фото з-за кордону. Сам Решетник вже відповідав на критику стосовно поїздок в інші країни.

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Тепер Григорій та Христина приїхали до Чехії. Виявляється, пару запросили на день народження. Дружина ведучого показала фото зі святкування іменин своєї подруги. Цікаво, що Решетник був ведучим на святі, також там виступала Ірина Білик.



Григорій Решетник виступив у Празі / Скриншот з інстаграм-сторіс

"Нарешті зустрілися", – написав чоловік. Схоже, що вони вперше побачилися після того, як Христина кілька тижнів провела з дітьми на морі за кордоном.

На відео зіркова пара постала у неймовірних образах – Решетник був у чорному костюмі, а його дружина – в короткій сукні, з зібраним волоссям та на підборах.

Шанувальники були в захваті від вигляду пари та пораділи, що вони нарешті зустрілися:

"Ну нарешті! Ви неймовірні!"

"Неймовірно гармонійна та гарна пара".

"Це кохання! Очі сяють у обох і це не приховати".

"Боже, яка ви шикарна пара, очей не відвести від вас".

Проте знайшлися і ті, хто розкритикував ведучого за поїздки за кордон. Деякі українці вважають, що Григорію потрібно йти в ЗСУ:

"Беріть приклад з Тараса Тополі і його дружини. Троє діток, а він весь час був на передовій і ніколи з дружиною не хизувались стільки на екрані".

Гріша, досить красуватися на камеру, підміни наших хлопців із ЗСУ".

"В цей час це зовсім неактуально".

"Ганьба вам. Батько трьох синів, а ховаєтесь за своєю працею, за трьома синами… Нічого не бачу гарного у вашій парі. Дочекайтеся перемоги наших захисників, а тоді вже і жирійте, як що совість позволить…"

"Перетрудилися?"

Подружжя Решетників критикують не вперше

Зірковий ведучий Григорій Решетник часто виїжджає за кордон, адже він має на це дозвіл – є багатодітним батьком. Проте, чи не кожна його поїздка завершується критикою від шанувальників. Зокрема: