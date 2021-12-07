Нещодавно наймолодшому синові відомого українського ведучого Григорія Решетника виповнився 1 рік. Тепер зірковий батько показав ще одну важливу подію з життя малюка.
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Перші кроки сина Решетника
Григорій Решетник опублікував миловидне відео, у якому похизувався успіхами молодшого сина.
Ведучий продемонстрував перші кроки Олександра. Видно, як хлопчик впевнено стоїть на ніжках і вже ходить по дому. На підтримку до нього завжди приходять старші брати.
А у нас свято. Сашуня почав ходити. Тепер він зовсім дорослий і самостійний,
– підписав відео телезірка.
Шанувальники активно коментують миловидне відео з сином Григорія Решетника, а також вітають з першими кроками:
- "Ура, вітаю";
- "Трудяжечка! Вітаю! Він і сам кайфує від того, що вже став дорослим, ходить як всі";
- "Солодкий хлопчик, здоров'я і щастя тобі";
- "Який молодчинка. Вітаю, це завжди так хвилююче";
- "Який він у вас хороший, вітаю з першими кроками";
- "Нехай малюк впевнено крокує у доросле життя";
- "Ангел. Легких тобі кроків у житті, малюк".