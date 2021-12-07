Нещодавно наймолодшому синові відомого українського ведучого Григорія Решетника виповнився 1 рік. Тепер зірковий батько показав ще одну важливу подію з життя малюка.

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Перші кроки сина Решетника

Григорій Решетник опублікував миловидне відео, у якому похизувався успіхами молодшого сина.

Ведучий продемонстрував перші кроки Олександра. Видно, як хлопчик впевнено стоїть на ніжках і вже ходить по дому. На підтримку до нього завжди приходять старші брати.

А у нас свято. Сашуня почав ходити. Тепер він зовсім дорослий і самостійний,

– підписав відео телезірка.

Шанувальники активно коментують миловидне відео з сином Григорія Решетника, а також вітають з першими кроками:

"Ура, вітаю";

"Трудяжечка! Вітаю! Він і сам кайфує від того, що вже став дорослим, ходить як всі";

"Солодкий хлопчик, здоров'я і щастя тобі";

"Який молодчинка. Вітаю, це завжди так хвилююче";

"Який він у вас хороший, вітаю з першими кроками";

"Нехай малюк впевнено крокує у доросле життя";

"Ангел. Легких тобі кроків у житті, малюк".

Зазначимо, нещодавно дружина Григорія Решетника провела час наодинці у невеликій відпустці. Без чоловіка й дітей вона відправилась на Кариби. Ведучий пояснив, що його коханій цей відпочинок був "необхідний".