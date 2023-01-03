Григорій Решетник знайшов нових "Холостяка" та "Холостячку": несподіване фото

Оскільки 12 сезон проєкту "Холостяк" добігає кінця, то ведучий Григорій Решетник знайшов нового претендента на роль головного героя. Ба більше, він запропонував і нову "Холостячку".

У новорічну ніч Григорій Решетник вів корпоратив у розкішному готельно-ресторанному комплексі під Львовом. У парі з ним працювала Леся Нікітюк в ефектній лимонній сукні, а запрошеним гостем, окрім Kalush Orchestra, був молодий виконавець Shumei, який переспівав хіт "Біля тополі" гурту Enej. Ведучий вважає, що вони ідеально пасують на роль "Холостячки" та "Холостяка".

До теми Краще б не бачила, – Юля з "Холостяка" відповіла на критику через прочитаний лист Алекса

Решетник показав нових "Холостяка" та "Холостячку"

Знайшов нових "Холостяка" і "Холостячку",

– підписав Григорій Решетник фото з Нікітюк і Shumei.

Григорій Решетник з Лесею Нікітюк та Shumei / Фото з інстаграму ведучого

Якщо Shumei (справжнє ім'я – Олег Шумей) у ролі "Холостяка" не викликав особливого захвату у фоловерів Решетника, то на Лесю Нікітюк відреагували бурхливо. У мережі вважають, що сезон з нею поб'є всі рейтинги. Коментатори навіть визначилися, який чоловік їй потрібен – самодостатній і гідний:

"Холостячка" Леся – це був би супер проект з її участю";

"Якщо Нікітюк буде "Холостячкою" – то буде дійсно офігенне шоу";

"Нікітюк будете доплачувати за шалений попит, за перегляди! Це буде стовідсотково креативне та непередбачуване шоу";

"З цією "Холостячкою" ви сто відсотків поб'єте всі рейтинги";

"Ви заробите собі величезну аудиторію, якщо "Холостячкою" буде Леся! Подумайте над цим";

"Мені здається, що це зовсім не про Лесю, але беззаперечно це буде щось надзвичайне. Цікаво, хто доживе до фіналу з чоловіків. Мені здається, вона дуже вимоглива і чесна. Це її вміння висміювати не кожен чоловік витримає. Тільки достойний і самодостатній".

Нагадаємо, у липні Леся Нікітюк відповіла на чутки, що не пішла "Холостячкою", бо телеканал не потягнув би її "величезний гонорар за участь". Тоді ведуча заявила: "Проєкт "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро". Щоправда, жодних інших подробиць не розкрила, лише заінтригувала.

Після цього вона дотепно відповіла, чому не вийшла заміж до своїх 35 років. Леся Нікітюк пожартувала, що в усьому винна баба, яка обмела її віником у п'ятому класі.