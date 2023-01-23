Після розриву Квіткової і Добриніна: Решетник заговорив про кохання і показав фото з дружиною

Днями блогерка Даша Квіткова заявила, що не живе разом з Нікітою Добриніним. Закохані вирішили розійтися. А Григорій Решетник опублікував архівні фото з дружиною, якими наголосив, що кохання існує.

Розрив Квіткової та Добриніна став потрясінням для всіх шанувальників. Даша та Нікіта були прикладом того, що на реаліті-шоу можна знайти кохання та побудувати сім'ю. Хоча й приховано, але на новину про розлучення пари відреагував Григорій Решетник, який спостерігав за їхньою історією з першого дня.

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Архівне фото Григорія та Христини Решетників

В інстаграму ведучий опублікував зворушливий знімок, на якому зображений з дружиною Христиною. Закохані зовсім юні, це лише початок їхніх стосунків.



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму ведучого

Також Григорій поділився світлиною, яку зробив зовсім недавно. Решетник і його обраниця щиро усміхаються, насолоджуються моментом. Тепер вони у статусі багатодітних батьків. Решетники є однією з небагатьох зіркових пар, яка доводить, що справжнє кохання існує.

Не розчаровуйтесь в інституті шлюбу та справжніх почуттях. Вони існують. І саме це є найціннішим у світі. Живіть одне для одного – тільки ти і я. Розумійте, поступайтесь, прощайте, вірте, розвивайтесь, досягайте, розчиняйтесь в почуттях, і попри все – боріться за них. Залишайте щось інтимне тільки для самих себе та не виставляйте все напоказ. Не скануйте та не копіюйте, а пишіть свою історію любові. Бо тільки справжнє кохання врятує цей світ,

– написав ведучий під фото.



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму ведучого