Григорій Решетник підкорив романтичним танцем з дружиною на знімальному майданчику: відео

Український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною виконав романтичний танець на знімальному майданчику "Мастер Шеф". Зіркове подружжя взяло участь у зйомках нового сезону проєкту.

Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто тішать прихильників новими світлинами та спільними відео.

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Танець Григорія та Христини Решетників

Знамените подружжя постало перед камерами на знімальному майданчику нового сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф". Закохані стали учасниками сезону, у якому змагалися з зірковими колегами.

Григорій та Христина не соромляться показувати свої почуття на камеру. Вони ніжно обіймали один одного, усміхалися й просто насолоджувалися моментом.

Такий ролик сподобався не лише самим закоханим, а й їхнім шанувальникам. У коментарях під дописом Григорія підписники засипали пару компліментами.