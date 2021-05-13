Григорий и Кристина Решетники одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто радуют поклонников новыми фотографиями и совместными видео.

Стоит увидеть Григорий и Кристина Решетники повторили фирменный танец на Мальдивах: видео

Танец Григория и Кристины Решетник

Знаменитые супруги встали перед камерами на съемочной площадке нового сезона кулинарного шоу "МастерШеф". Влюбленные стали участниками сезона, в котором соревновались со звездными коллегами.

Григорий и Кристина не стесняются показывать свои чувства на камеру. Они нежно обнимали друг друга, улыбались и просто наслаждались моментом.

Такой ролик понравился не только самим влюбленным, но и их поклонникам. В комментариях под постом Григория подписчики засыпали пару комплиментами.