Григорий и Кристина Решетники одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто радуют поклонников новыми фотографиями и совместными видео.
Стоит увидеть Григорий и Кристина Решетники повторили фирменный танец на Мальдивах: видео
Танец Григория и Кристины Решетник
Знаменитые супруги встали перед камерами на съемочной площадке нового сезона кулинарного шоу "МастерШеф". Влюбленные стали участниками сезона, в котором соревновались со звездными коллегами.
Григорий и Кристина не стесняются показывать свои чувства на камеру. Они нежно обнимали друг друга, улыбались и просто наслаждались моментом.
Такой ролик понравился не только самим влюбленным, но и их поклонникам. В комментариях под постом Григория подписчики засыпали пару комплиментами.
- "Обожаю вашу пару!"
- "Друзья, вы супер! Счастья вам!"
- "Красивая пара!"
- "Классные!"
- "Красивые и счастливые!"
- "Моя любимая семья!"
- "Как вы хорошо танцуете! Молодцы! Браво!"