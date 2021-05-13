Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто тішать прихильників новими світлинами та спільними відео.
Варто побачити Григорій та Христина Решетники повторили фірмовий танець на Мальдівах: відео
Танець Григорія та Христини Решетників
Знамените подружжя постало перед камерами на знімальному майданчику нового сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф". Закохані стали учасниками сезону, у якому змагалися з зірковими колегами.
Григорій та Христина не соромляться показувати свої почуття на камеру. Вони ніжно обіймали один одного, усміхалися й просто насолоджувалися моментом.
Такий ролик сподобався не лише самим закоханим, а й їхнім шанувальникам. У коментарях під дописом Григорія підписники засипали пару компліментами.
- "Обожнюю вашу пару!"
- "Друзі, ви супер! Щастя вам!"
- "Красива пара!"
- "Класні!"
- "Красиві та щасливі!"
- "Моя улюблена сім'я!"
- "Як ви гарно танцюєте! Молодці! Браво!"