Григорій Решетник натякнув, що Злата Огнєвіч повернулась до іншого фіналіста: інтригуюче фото

Фінал "Холостячки" розчарував пів країни, адже глядачі вболівали за стосунки Злати Огнєвіч з Дмитром Шевченком. Григорій Решетник натякнув на ймовірне возз'єднання співачки з боксером.

Уже в п'ятницю, 10 грудня, на екрани вийде пост-шоу "Холостячки", де глядачі дізнаються, чи разом Злата Огнєвіч і переможець Андрій Задворний. В анонсі натякнули, що стосунки співачки і бізнесмена не склались. Так, у мережі вірять, що головна героїня повернулась до Дмитра. Ведучий проєкту Григорій Решетник лише підігрів ці настрої світлиною з-за лаштунків.

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Фото Решетника зі Златою Огнєвіч і Дмитром Шевченком

На зйомках пост-шоу шоумена сфотографували зі Златою Огнєвіч і Дмитром Шевченком. На фото зірка і фіналіст позують з широкими усмішками, однак дещо відсторонено одне від одного.

"Залишилось 3 дні", – заінтригував Григорій Решетник і доповнив підпис емоджі білого та чорного сердець.

Григорій Решетник зі Златою Огнєвіч і Дмитром Шевченком / Фото з інстаграму шоумена

Реакція мережі

що Дмитро Шевченко, коментуючи фінальний вибір Злати Огнєвіч, був скупий на емоції. Він висловив сподівання, що буде щасливим з дівчиною, до якої зародяться взаємні почуття.

На диво, користувачі інстаграму не повірили в інтригу Григорія Решетника. Вони переконані, що ведучий "Холостячки" зумисне опублікував світлину Злати Огнєвіч з іншим фіналістом, аби остаточно заплутати публіку: