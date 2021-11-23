Григорій Решетник натякнув, хто може стати наступною "Холостячкою"

Другий сезон романтичного шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч добігає кінця, а продюсери вже підшукують нову героїню. Незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник натякнув, що наступною може стати Леся Нікітюк, Наталія Могилевська чи навіть Тіна Кароль.

Другий рік поспіль на роль "Холостячки" обирають успішну представницю українського шоу-бізу, і третій сезон не стане винятком. За словами ведучого Григорія Решетника, під формат проєкту ідеально підійшли б щонайменше три самотні та знамениті жінки – Леся Нікітюк, Наталія Могилевська й Тіна Кароль.

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Тіна Кароль, мені здається, чудово упоралася б. Я десь читав, що Наталія Могилевська модерує себе в ролі "Холостячки". Для Наташі потрібні сміливі, харизматичні чоловіки,

– прокоментував Григорій Решетник.

Тоді як 34-річну Лесю Нікітюк він назвав "прекрасною і талановитою дівчиною", сезон з якою "був би дуже цікавим".

Григорій Решетник з Тіною Кароль / Фото з інстаграму ведучого "Холостячки"

раніше Леся Нікітюк зізнавалась, що не хоче бути "Холостячкою" , бо це буде виглядати як "Білосніжка і семеро гномів 2".

Григорій Решетник розповів, що деяким знаменитостям особисто пропонував спробувати себе в ролі "Холостячки". Однак його слова жінки сприймали як жарт, аж поки справа не доходила до кастингу.

"Я багатьох розглядаю для цієї ролі й з багатьма порушую це питання. Хтось думає, що я несерйозно, жартома, але коли справа доходить до запрошення на кастинг, всі розуміють, що я говорив серйозно", – поділився ведучий.