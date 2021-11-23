Другий рік поспіль на роль "Холостячки" обирають успішну представницю українського шоу-бізу, і третій сезон не стане винятком. За словами ведучого Григорія Решетника, під формат проєкту ідеально підійшли б щонайменше три самотні та знамениті жінки – Леся Нікітюк, Наталія Могилевська й Тіна Кароль.

Цікаво Дівчата не могли встояти, – Григорій Решетник про нового "Холостяка-12" Алекса Топольського

Тіна Кароль, мені здається, чудово упоралася б. Я десь читав, що Наталія Могилевська модерує себе в ролі "Холостячки". Для Наташі потрібні сміливі, харизматичні чоловіки,

– прокоментував Григорій Решетник.

Тоді як 34-річну Лесю Нікітюк він назвав "прекрасною і талановитою дівчиною", сезон з якою "був би дуже цікавим".

Григорій Решетник з Тіною Кароль / Фото з інстаграму ведучого "Холостячки"

Щоправда, раніше Леся Нікітюк зізнавалась, що не хоче бути "Холостячкою", бо це буде виглядати як "Білосніжка і семеро гномів 2".

Григорій Решетник розповів, що деяким знаменитостям особисто пропонував спробувати себе в ролі "Холостячки". Однак його слова жінки сприймали як жарт, аж поки справа не доходила до кастингу.

"Я багатьох розглядаю для цієї ролі й з багатьма порушую це питання. Хтось думає, що я несерйозно, жартома, але коли справа доходить до запрошення на кастинг, всі розуміють, що я говорив серйозно", – поділився ведучий.