Второй год подряд на роль "Холостячки" выбирают успешную представительницу украинского шоу-биза, и третий сезон не станет исключением. По словам ведущего Григория Решетника, под формат проекта идеально подошли бы по меньшей мере три одинокие и знаменитые женщины – Леся Никитюк, Наталья Могилевская и Тина Кароль.

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Я где-то читал, что Наталья Могилевская модерирует себя в роли "Холостячки". Для Наташи нужны смелые, харизматичные мужчины,

– прокомментировал Григорий Решетник.

Тогда как 34-летнюю Лесю Никитюк он назвал "прекрасной и талантливой девушкой", сезон с которой "был бы очень интересным".

Григорий Решетник с Тиной Кароль / Фото из инстаграма ведущего "Холостячки"

Правда, ранее Леся Никитюк признавалась, что не хочет быть "Холостячкой", потому что это будет выглядеть как "Белоснежка и семеро гномов 2".

Григорий Решетник рассказал, что некоторым знаменитостям лично предлагал попробовать себя в роли "Холостячки". Однако его слова женщины воспринимали как шутку, пока дело не доходило до кастинга.

"Я многих рассматриваю для этой роли и со многими затрагиваю этот вопрос. Кто-то думает, что я несерьезно, в шутку, но когда дело доходит до приглашения на кастинг, все понимают, что я говорил серьезно", – поделился ведущий.