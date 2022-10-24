Григорій Решетник хоче всиновити дітей: "Можливо, не лише четверту, а й п'яту"

У ведучого "Холостяка" Григорія Решетника троє синів, однак він завжди мріяв про велику сім'ю. Тож багатодітний батько всерйоз замислюється над тим, щоб всиновити дитину після війни. Можливо, навіть не одну.

Про всиновлення сім'я Решетників замислилася ще в березні, коли побачила кадри евакуації малюків з прифронтових регіонів. Фото й відео з дітьми, які залишилися без батьків, довели дружину шоумена до сліз.

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Григорій Решетник хоче всиновити дитину

"У березні, я пам'ятаю, побачила фото і відео, як евакуювали дітей зі сходу, півдня. З Харкова також там були дітки. Малесенькі, їх перевозили на автобусах. І це просто до сліз, коли їх багато, просто штабелями поклали", – пригадала Христина Решетник.

Подружжя з'ясувало, що малюків вивезли в дитбудинок на Закарпатті, і вирушило туди з гуманітарною допомогою. Там дружина ведучого відчула, що крихітки в колясках хочуть ласки й любові, тож перша запропонувала чоловіку: "Ти готовий узяти четверту дитинку, якби це була всиновлена? Я хотіла б дуже".

Оскільки під час війни процес усиновлення неможливий, то після перемоги Решетники хочуть стати прийомними батьками, і, можливо, навіть не для одного малюка. Адже троє їхніх синів мріють і про брата, і про сестру.

Можливо, не лише четверту, а й п'яту. Ми вважаємо, що під час війни обов'язок кожної сім'ї – думати про всиновлення. Душа розривається, бо хочеться одразу всім допомогти. Але всиновлення – це дуже відповідальна річ,

– наголосив Григорій Решетник.

Григорій Решетник з сім'єю / Фото з інстаграму дружини шоумена