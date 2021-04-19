Зіркове подружжя в час пандемії коронавірусу ризикнуло полетіти на Шрі-Ланку. У цій поїздці пара не лише насолоджується відпочинком на пляжах, а й відправилася в джунглі за пригодами.

Цікаво Олександр Стоянов зачарував фото з Катериною Кухар: романтичний кадр зі Шрі-Ланки

Кухар та Стоянов про екстремальний відпочинок на Шрі-Ланці

Балерина розповіла, що цього разу з чоловіком вирішила розділити відпочинок на 2 частини:

стандартний пляжний релакс в південній частині Шрі-Ланки на березі індійського океану в готелі Cape Weligama Resort;

відпочинок в готелі Wild Coast Tented Lodge, який розташований практично в Національному заповіднику Яла.

Кухар зізналася, що це абсолютно новий для неї досвід. До цього вона ніколи не бувала на сафарі та не жила в дикій природі. В пари був окремий дуже комфортабельний будиночок у формі кокона і всіма зручностями. Однак іноді Катерина дуже нервувалася, коли виходила за його межі.



Катерина Кухар на Шрі-Ланці / Фото пресслужби

Коли ми поселялися в готель, нас попередили, що в будь-який момент можуть зателефонувати й попросити не залишати територію свого кокона, оскільки можуть зайти слон, леопард або ведмідь. Відпочинок був екстремальним, але безпечним, нас супроводжували рейнджери,

– розповів Стоянов.

"Я ніколи раніше так уважно не дивилася під ноги. Там можна було наступити на змію, варана, ящірку або щось інше, що повзе. Були випадки, коли змія приймала сонячні ванни на порозі нашого будиночка, а в шафі я знаходила ящірку. Пляжний відпочинок тут теж був нестандартний. Одного разу нас прогнало стадо буйволів, ми навіть не підозрювали, що вміємо так швидко бігати. Іншим разом біля мого шезлонга повзала змія і поки я була шокована, Стоянов відкрив полювання на неї. Від жаху я так кричала, що прибігли робітники готелю і вмовляли Сашу дати змії спокій.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов на Шрі-Ланці / Фото пресслужби

Іноді на пляж приходила банда з мавп. На вечерю ми ходили лише в супроводі співробітників готелю, оскільки самим було небезпечно. Зізнаюся чесно, в останній день я просто не спала всю ніч, мені здавалося, що в номері щось повзає", – поділилася Катерина.

Олександр додав, що дружина могла за ніч розбудити його 5-7 разів і попросити перевірити кімнату. Спочатку вона дуже добре на все реагувала, оскільки любить тварин і природу, проте згодом зрозуміла, що все-таки людина "кам'яних джунглів".

Я вважаю, що такий відпочинок обов'язково потрібно спробувати. Проте наступного разу я б спочатку відвідав би ось такий екзотичний готель, поспостерігав би за реальним життям і дикими тваринами, а завершував би відпустку звичним пляжним відпочинком,

– сказав Олександр.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов на Шрі-Ланці / Фото пресслужби