Культура – не поза політикою: визначні промови Володимира Зеленського, що торкають до мурах

За рік повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський використовував усі можливості звернень до світової спільноти. І хоч дехто закрив двері для нього й для українського народу – інші дали шанс розповісти про російську агресію.

24 Канал зібрав у добірці знакові промови й тези зі звернень президента України до світової публіки. Та це не промови перед парламентами чи лідерами країн. Володимир Зеленський користувався шансами говорити на культурних заходах, фестивалях та церемоніях нагородження, які були не менш важливими для представлення країни.

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Лідер незламної країни знову й знову підкреслював, що музика, культура, кіно – не поза політикою. Це також фактори впливу та можливість допомагати тим, хто цього потребує. Промови Зеленського та його ініціатива United24 залучили достатню кількість світових знаменитостей до допомоги Україні.

Ми захищаємо нашу свободу, – Зеленський на Греммі-2022

Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей травмованих, а 153 дитини вже загинули. І ми вже ніколи не побачимо їхніх малюнків. Батьки щасливі прокидатись вранці. В бомбосховищах. Але живими.

Війна не дає змоги вибирати – хто виживе, а хто залишиться у вічному мовчанні. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута. Ми захищаємо нашу свободу. Жити. Любити. Звучати.

Володимир Зеленський на Греммі-2022: відео

Важливо нести правду, – Зеленський звернувся до учасників кінопремії Sidabrinė gervė у Литві

"Якщо ми живемо в якомусь світі, чуємо якісь пісні або радіо, дивимось якесь кіно, це є всім тим, що створює нас, створює наш менталітет". Це слова Мантаса Кведаравічюса. Він сказав їх, коментуючи свій фільм, присвячений Маріуполю. Фільм, яким він хотів показати, як війна впливає на місто. Як війна змінює людей.

І це ніби прості слова. Але вони справді про те, як визначається, яке життя в людей і які вони люди. Саме мистецтво, культура в усіх формах і всіма їхніми сенсами формують людей, освічують їх. Або навпаки – закривають у темряві, у брехні. І це також може бути відповідальність кіно, книжок, пісень і радіо – усього, що ми чуємо, бачимо, читаємо.

Саме тому важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити.

Повний виступ на кінопремії Sidabrinė gervė: дивіться відео онлайн

Говоріть про Україну, – звернення Зеленського до учасників фестивалю "Каннські леви"

, що президент Зеленський хотів виступити ще на двох масштабних заходах: Оскарі-2022 та Чемпіонаті світу з футболу. Організатори Оскара побоялись згадувати Росію та обмежились хвилиною мовчання у пам'ять загиблих. Тоді як ФІФА заблокувала це звернення для показу на стадіоні. Утім, промову президента однаково поширили українські футболісти.

117 днів тому для України все змінилося. Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство. Я кажу вам як є: саме від уваги світу залежить, коли й чим закінчиться ця війна. І тому мені потрібні союзники. Нам потрібні такі люди, як ви.

Ви – найкращі креативники світу, ви завжди перебуваєте на вістрі подій. Звичайно, я впевнений, що ви ще багато зробите, щоб увічнити українську сміливість. Ваші кампанії та ваша робота зроблять легенду з нашої боротьби за свободу. Адже ми боремося за свободу не тільки для себе – ми боремося за свободу всього демократичного світу, усіх, хто навіть уявити собі не може, які масштаби тиранії й цензури існують у Росії.

Зараз ви можете, просто застосовуючи ваші професійні якості, принести мир у Європу. Я вірю, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави, яка застрягла в минулому. Говоріть про Україну! Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу і що ця боротьба повинна завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів.

Повне звернення Зеленського до учасників фестивалю "Каннські леви": дивіться відео онлайн

Час – безцінний, – звернення до учасників фестивалю Ґластонбері

Ґластонбері – це найбільша концентрація свободи в ці дні. І я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода – під ударом.

Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24. І тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир.

Час – безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи й правди, то швидше закінчиться російська війна проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає!

Повне звернення до учасників фестивалю Ґланстобері: дивіться відео онлайн

Ми продовжимо битися, – Зеленський на відкритті Канського кінофестивалю

Вже у Європі – найстрашніша війна з часів Другої світової. Передусім з вини однієї людини, яка в Москві. Інші люди гинуть щодня. І вони не оживуть після фрази "Стоп, знято!"

Але що ми чуємо про це зараз? Кіно мовчатиме чи буде говорити? Якщо є диктатор, якщо є війна за свободу і якщо знову, як і тоді, усе залежить від нашої єдності, то чи залишиться кіно поза цією єдністю?

Наші міста зруйновані не віртуальною графікою. Багато українців стали Гвідо й намагаються пояснити дітям, чому доводиться ховатися у підвалі. Багато українців стали такими, як Альдо Рейн. Земля нашої країни вже пошматована тисячами окопів.

Звичайно, ми продовжимо битися. І в нас немає іншої альтернативи, ніж виборювати свободу. І я впевнений, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова, як у 1940-му. Прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе зараз, що кінематограф перестав бути німим.

Згадайте, як це звучало тоді: "Жадібність отруїла людські душі, перегородила світ ненавистю, завела нас у біду та кровопролиття. Ми розвинули швидкість, але замкнулися в собі. Техніка, яка забезпечує нам достаток, залишила нас у злиднях. Знання зробило нас цинічними. Наша раціональність – жорстка і недобра. Ми думаємо забагато і відчуваємо замало. Більше, ніж техніки, ми потребуємо людяності. Більше, ніж раціональності, ми потребуємо доброти й лагідності… Тим, хто мене чує, я кажу: не впадайте у відчай... Людська ненависть пройде, і диктатори помруть".

Нарешті ми маємо перемогти у цій битві. І нам потрібне кіно, яке забезпечить саме такий фінал. Щоб кожен голос був на боці свободи. І, як це й бачилось завжди, передусім голос кіно.

Повне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю: дивіться відео онлайн

Для нас сила – у філософії, – звернення до учасників Венеційського кінофестивалю

Я ціную можливість розповісти нашу історію. Про Україну, її народ і війну, яку Росія веде проти нас 189 днів. Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Драма, заснована на реальних подіях. Трагедія не в супроводі геніальної музики Морріконе, а бридких частівок і звуків вибухів, пострілів, сирен повітряної тривоги. Хоррор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів.

189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа та світ. Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя.

Для когось сила – це тільки ракети та ядерні боєголовки. Для нас сила – у філософії, ментальності. Це сенси й слова. Для нас це також зброя.

Чути про цю війну максимально зрозумілою мовою. Для вас такою є мова кіно. Але ви не побачите далі моторошні кадри: вибухи, постріли, руйнування, дим, біль і сльози. Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачить. Невід'ємна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливі імена, які йдуть у забуття й невідомість, бо в мить, коли вони з'являються на екрані, більшість глядачів робить дві речі: встає і йде. Знаю, що перше сьогодні – важливо. Друге – неможливо.

Щоразу, коли хтось каже про втому від України, слід згадати ці титри. Втомитися від України – означає відмахнутися від цих імен. Забути ці імена. Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця, коли правда й справедливість почують оплески!

Зеленський на Венеційському кінофестивалі: дивіться відео онлайн

Зрозуміло, хто переможе, – Володимир Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

Друга світова війна ще не закінчилася, але хід подій був переломлений, усі знали, хто переможе. Попереду були ще битви та сльози, і саме тоді з'явилася премія "Золотий глобус", щоб вшанувати найкращих виконавців 1943 року. Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але хід подій змінюється. І вже зрозуміло, хто переможе.

Попереду ще битви та сльози, але зараз я точно можу сказати вам, хто був найкращим у році, що минає, – це були ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу.

Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія.

Володимир Зеленський виступив на "Золотому глобусі": дивіться відео онлайн

Культура робить вибір, – звернення Зеленського до учасників Берлінале-2023

Росія веде повномасштабну війну проти нас майже рік. Чи може мистецтво бути поза політикою? Чи має кіно бути поза політикою? Це одвічне питання, але сьогодні знову вкрай актуальне.

Я думаю про це, коли чую дивні заклики щодо представників російського спорту, читаю про дивні запрошення російських музикантів, дискусії про діячів науки, кіно і загалом культури. Я думав про це сьогодні вночі, коли Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку на Україну. 36 ракет та іранські дрони!

Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто – політика нинішньої Росії. За таких обставин і у такі часи – мистецтво не може бути нейтральним.

Культура у такі часи робить вибір. Обирає сторону. І або різними способами каже своє слово, чим бореться і протидіє злу. Або ж – не помічає і мовчить, чим, фактично, йому допомагає. Бо, коли мистецтву байдуже і його не чути, тоді рупори зла лунають гучніше та переконливіше.

Берлінале зробив свій вибір. І підтвердив вірність мого твердження. Сповідуючи принципи відкритості, рівності, діалогу без кордонів та участі кіно з усього світу, Берлінале зробив вибір. На цьогорічний фестиваль не допущені інституції і персони, які підтримують Кремль, та фільми, зняті за підтримки Росії. Ми цінуємо це і вдячні за це. Це правда важливо. Це не формальність – це справедливість.

Ваша підтримка у цьому для нас важлива, безцінна. Зараз між нами тисячі кілометрів. Але ми – пліч-о-пліч. Ми говоримо різними мовами, але між нами панує повне порозуміння. Нас розділяє лише віртуальний кордон. Але між нами немає стіни.

Повне звернення Зеленського до учасників Берлінале-2023: дивіться відео онлайн